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رئيس الوزراء: زيادة إصابات كورونا يتطلب منا تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:34 م
رئيس الوزراء: زيادة إصابات كورونا يتطلب منا تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع (المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

 

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما نشهده خلال هذه الفترة من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والذى يتطلب منا جميعا الحرص الزائد، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم لمكافحة انتشار هذا الفيروس، مشيرا فى هذا الصدد للجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة على عدة مسارات فى القطاع الطبى للتوسع فى توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجى كاف من الأكسجين الطبى لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار جهود توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس، وتوفير أى اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، وكذا توفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية.

 


مصطفى مدبولى

الحكومة

التطعيم بلقاح كورونا

توفير اللقاحات

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