رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفى مستهل اللقاء، أشار اللواء جمال عوض إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات والخطوات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة فى إطار ملف التحول الرقمى، مستعرضًا ما تم تحقيقه من الربط الآلى والتبادل بين كل من الهيئة من جهة ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور والنيابة العامة من جهة أخرى، بما يحقق تقليل تداول المستندات بين تلك الجهات، ورفع المعاناة عن المواطنين المتعاملين مع هذه الجهات.

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الموقف الخاص بتطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة، والتى يصل عددها إلى نحو 591 مقرا على مستوى الجمهورية، متناولا كذلك عددًا من الإجراءات القانونية التى من شأنها أن تكفل قيام الهيئة بإدائها لمهامها دون معوقات.