وزير الخارجية يستعرض مع رئيس كينيا مجريات اجتماعات كينشاسا حول سد النهضة

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، وذلك فى مُستهل الجولة الأفريقية التى يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة حاملًا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأشقائه الرؤساء والقادة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى سلم خلال اللقاء الرسالة الموجهة من جانب الرئيس السيسى إلى الرئيس كينياتا بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الصدد، أخذًا فى الاعتبار الدور الكينى الرائد على الساحة الأفريقية فى العديد من المجالات، وفى ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الافريقية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى حرص فى هذا السياق على استعراض مجريات اجتماعات كينشاسا الأخيرة التى استضافتها جمهورية الكونغو الديمقراطية يومى 4 و5 إبريل الجارى، والتى شاركت فيها مصر بإرادة سياسية صادقة بهدف الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضى جاد يسفر عن اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة، معربًا عن تطلع مصر إلى العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة والتوصل لاتفاق، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

ونوه حافظ، بأن اللقاء تناول كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدد وزير الخارجية على عمق العلاقات المصرية الكينية، مثمنًا الإرادة السياسية القائمة لدى الجانبين لتطويرها واستغلال ما تشهده حاليًا من زخم. وأكد فى هذا الإطار اهتمام مصر بدعم المشروعات التنموية فى كينيا فى المجالات التى تمثل أولوية لدى الجانب الكينى، فضلًا عن الإعراب عن حرص الجانب المصرى على دعم الأشقاء فى كينيا فى شتى المجالات.