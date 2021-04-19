اليوم السابع
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فواكه صديقة لنظام الكيتو لإنقاص الوزن.. تناول التوت والبطيخ وتجنب التفاح والموز

الإثنين، 19 أبريل 2021 06:00 م
فواكه صديقة لنظام الكيتو لإنقاص الوزن.. تناول التوت والبطيخ وتجنب التفاح والموز فوائد التوت
كتبت مروة هريدى

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نظام الكيتو هو خطة النظام الغذائى لإنقاص الوزن بشكل أسرع عن طريق تحويل الدهون إلى طاقة، مع أهمية أن تتناول خلال هذا النظام الأطعمة فقط منخفضة الكربوهيدرات، وهناك بعض الفواكه تحتوى على مستوى منخفض من الكربوهيدرات من الضرورى الالتزام بها حتى لا تتخلص من الحالة الكيتوزية التى يتسبب فيها النظام الكيتونى لفقدان الوزن، وإليك بعض الخيارات من الفاكهة التى تعتبر صديقة للنظام الكيتو وتتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".
 

فواكه صديقة لنظام الكيتو تساعد على تحقيق أهداف إنقاص الوزن:

 

1- التوت

 
التوت غنى بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التى تعزز فقدان الوزن، كما أنه صديق تمامًا للنظام الكيتو لأنه يحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسكر.
 
 
 
 

2- البطيخ

 
يعتبر البطيخ الفاكهة المفضلة فى فصل الصيف لأنه فاكهة مرطبة يحتوى على نسبة عالية من الماء، لذلك يمكن تضمين البطيخ للنظام الغذائى الكيتونى خاصة أن لديه محتوى منخفض من الكربوهيدرات، كما أنه مصدر غنى بحمض أمينى يسمى (الأرجينين) الذى يساعد على حرق الدهون بسرعة.
 

3- البرقوق

 
رغم محتواه العالى من السكر إلا أن البرقوق مفيد جدًا للنظام الغذائى الكيتونى، لأنه منخفض الكربوهيدرات ما يعنى أنه يمكنك بسهولة تناوله كوجبة خفيفة دون تجاوز حد الكربوهيدرات المحدد لك يوميًا.
 
 
 
 
 

4- جوز الهند

 
جوز الهند هو واحد من أفضل الأطعمة الصديقة لنظام الكيتو، وفى حين أن الكثيرين يفضلون استخدام زيت جوز الهند فى الطهى، إلا أن تناوله نيئًا أو طازجًا يعد أيضًا اختيارًا جيدًا، فهو منخفض الكربوهيدرات وأعلى فى الدهون ما يجعله مرافقًا مثاليًا لنظام كيتو الغذائى الخاص بك.
 
 
 
 

5- الكيوى

 
تعتبر فاكهة الكيوى مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وتحتوى أيضًا على العديد من المعادن النادرة، بجانب محتواها المنخفض من الكربوهيدرات ما يجعلها فاكهة ممتازة عند اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات، كما أنها تحتوى على ألياف قوية تساعد على تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمى وطرد السموم من الجسم.
 

- فواكه تجنب تناولها مع النظام الكيتونى لإنقاص الوزن

 
قد يكون الاختيار بين أنواع الفواكه أثناء إتباع النظام الكيتونى أمرًا صعبًا، لذلك من الضرورى أن تقتصر على تناول الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات حتى لا تعيق فقدان الدهون فى هذا النظم، لذلك تجنب فواكه مثل التفاح والموز والمانجو والعنب والخوخ وحتى التمر نظرًا لمحتواها العالى من الكربوهيدرات والسكر.

فوائد الكيوى

فوائد البطيخ

فوائد البرقوق

فوائد جوز الهند

فوائد التوت

ما هو نظام الكيتو لانقاص الوزن

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