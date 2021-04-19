حصاد الوزارات..الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية بإجراء الاختبار التجريبى

شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات..الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية بإجراء الاختبار التجريبىالإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 م
اجتماع الحكومة
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