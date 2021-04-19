اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 06:10 م
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حصاد الوزارات..الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية بإجراء الاختبار التجريبى

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية بإجراء الاختبار التجريبى اجتماع الحكومة
كتب لؤى على

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حصاد الوزارات

اجتماع الحكومة

وزارة التعليم

وزارة الصحة

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