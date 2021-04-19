اليوم السابع
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شيخ الأزهر: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و30 ألفا للمصاب بحادث قطار طوخ

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:28 م
شيخ الأزهر: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و30 ألفا للمصاب بحادث قطار طوخ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب ــ لؤى على

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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسئولين في الأزهر، اليوم الاثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، و من 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ، الذي وقع أمس الأحد جراء خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.
 
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أمس بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث القطار، وقال في تدوينة على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر: «بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل».
 
وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة في خدمة مصابي حادث القطار، من خلال جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر لاستقبال المصابين، وجاهزية الأطقم الطبية المتخصصة في مجالات طب الطوارئ.
 
 

شيخ الازهر

حادث قطار طوخ

قطار طوخ

ضحايا قطار طوخ

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