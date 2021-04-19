"حياتك أمانة".. وزارة الدفاع تبث فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كورونا

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كورونا بعنوان "حياتك أمانة"، وذلك للتحذير من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ودور المواطنين فى حماية أنفسهم فى ظل الاجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من مخاطر جائحة كورونا.
"حياتك أمانة".. وزارة الدفاع تبث فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كوروناالإثنين، 19 أبريل 2021 03:06 م
حياتك أمانة
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