اليوم السابع
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"حياتك أمانة".. وزارة الدفاع تبث فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كورونا

الإثنين، 19 أبريل 2021 03:06 م
"حياتك أمانة".. وزارة الدفاع تبث فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كورونا حياتك أمانة
كتب زكى القاضى

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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كورونا بعنوان "حياتك أمانة"، وذلك للتحذير من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ودور المواطنين فى حماية أنفسهم فى ظل الاجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من مخاطر جائحة كورونا.
 
 
 
 

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