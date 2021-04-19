اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية العامة بإجراء الاختبارات التجريبية

الإثنين، 19 أبريل 2021 11:35 ص
الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية العامة بإجراء الاختبارات التجريبية الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" فى الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة.

 

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة

 

a820266c-d79b-4531-87a5-ad4eef95e60b
 

وأوضحت أن هؤلاء الطلاب سيدخلون الامتحان التجريبي لشهر يونيو فقط دون أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونياً على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبارات تجريبية للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.

 

طلاب المنازل

الثانوية العامة

الحكومة

المركز الاعلامى

طلاب الثانوية منازل

طلاب المنازل بالثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة