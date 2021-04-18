أخبار البورصة اليوم الأحد 18-4-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.250 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العبوات الطبية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الأهرام للطباعة والتغليف، جي بي اوتو، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العبور للاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شمال الصعيد للتنيمة والإنتاج الزراعي (نيوداب)، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العربية للصناعات الهندسية، العربية لاستصلاح الأراضي، العربية لحليج الأقطان، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب.

البورصة تخسر 7.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.250 مليار جنيه، بسبب تخفيض القيمة السوقية لأسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة بلغت نحو 22 مليار جنيه بسبب تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة والتي أعلنت عن طرح أسهم زيادة رأسمالها للإكتتاب العام. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.250 مليار جنيه، بسبب تخفيض القيمة السوقية لأسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة بلغت نحو 22 مليار جنيه بسبب تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة والتي أعلنت عن طرح أسهم زيادة رأسمالها للإكتتاب العام.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 253.5 مليون ورقة مالية بقيمة 460.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.6 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.55%، والعرب على 9.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.4 ألف جنيه، 24.7 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12%، ليغلق عند مستوى 10358 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 12671 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3998 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 1865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5 ملايين سهم، 2 مليون سهم، 375 ألف سهم، 202 سهم، 7.6 مليون سهم، 921.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 2.4 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 400 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5 ملايين سهم، 2 مليون سهم، 375 ألف سهم، 202 سهم، 7.6 مليون سهم، 921.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 2.4 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 400 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، المؤشر للبرمجيات، 500 ألف سهم، 73.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 6767 سهم، 14 مليون سهم، 64 ألف سهم، 16 ألف سهم، 921.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 188.2 ألف سهم.

مصر للمقاصة أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2021/2024)، ويبدأ تقديم طلبات الترشيح يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، ويغلق باب الترشيح بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل، وتتم الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة. أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2021/2024)، ويبدأ تقديم طلبات الترشيح يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، ويغلق باب الترشيح بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل، وتتم الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.



سي أي كابيتال أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تقديم حازم بدران وطارق طنطاوي استقالتيهما لمجلس إدارة الشركة، وذلك من منصبيهما كرئيسين تنفيذين مشاركين للمجموعة وأعضاء منتدبين بمجلس إدارة الشركة، وذلك لرغبتهم في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهم، وتعيين هشام جوهر في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.



الإسكندرية لتداول الحاويات أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن نتائج الأعمال خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، وحقق الشركة إيرادات 1.7 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 5.12%، وبلغ صافي الربح 1.012 مليار جنيه مقابل 1.04 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.69%.

كما أعلنت شركة آسيك للتعديم-أسكوم، نتائج أعمالها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة مبيعات بلغت 842 مليون جنيه في عام 2020 مقابل 967 مليون جنيه في عام 2019، وارتفعت صافي خسائر الشركة إلى 71.7 مليون جنيه مقابل 52.5 مليون جنيه.