ماليزيا تؤكد إصابة 40 من العاملين الصحيين بكورونا بعد تلقيهم جرعتى اللقاح

كوالالمبور /أ ش أ/

قال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبد الله، اليوم السبت، إن 40 من العاملين الصحيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد اكتمال تطعيمهم بجرعتى اللقاح المضاد له.

وأوضح المسؤول الماليزى - فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - إن 31 شخصا أصيبوا بعد أقل من أسبوعين من تلقى جرعتهم الثانية من اللقاح، والتسعة الباقين أصيبوا بعد أكثر من أسبوعين، بحسب ما نقلته صحيفة "مالاى ميل" المحلية.

وأضاف أن 142 آخرين من العاملين الصحيين أصيبوا بكوفيد-19 بعد تلقى جرعتهم الأولى من اللقاح، فيما كانوا ينتظرون جرعتهم الثانية.

ولفت إلى أن "الأهم من ذلك هو أن جميعهم يعانون من أعراض أقل حدة"، وتابع قائلا "من الواضح أنه ما زال من الممكن أن نصاب بعد الانتهاء من التطعيم ولكن ربما تكون شدة الإصابة أقل".

وحث مدير عام الصحة الماليزية على الاستمرار فى اتباع إرشادات الوقاية حتى بعد التطعيم قائلا "على الرغم من أن اللقاح يعطى بصيص أمل فى الحرب ضد كوفيد-19، لكن لا تخطئوا، لا يمكننا الاسترخاء فى جميع إجراءات الصحة العامة بعد التطعيم".

وسجلت ماليزيا أمس الجمعة 2551 إصابة جديدة، ليتجاوز عدد الإصابات اليومية حاجز الـ 2000 لليوم الثانى على التوالي. وفى المجمل، سجلت البلاد منذ بداية الجائحة أكثر من 370 ألف إصابة.