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القبض على 4 أشخاص اثناء بيعهم مخدرات فى عين شمس

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:16 م
القبض على 4 أشخاص اثناء بيعهم مخدرات فى عين شمس حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص لبيعهم مواد مخدرة فى منطقة عين شمس، لعملائهم بهدف كسب الأموال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (إحدى البؤر الإجرامية) للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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