أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



"الصحة": مصنعان لإنتاج لقاح كورونا وبدء عملية التصنيع فى القريب العاجل



وزيرة الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا



التعليم تعلن ضوابط الاختبار التجريبى لطلاب الصف الثالث الثانوى.. صور



ارتفاع بدرجات الحرارة غدا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة



التنمية المحلية: 200 مليار جنيه تكلفة أول مرحلة لمشروع تطوير القرى "حياة كريمة"



التعليم تعلن عقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية بالمدارس لاختبار الشبكات



التنمية المحلية: غلق 62 ألف و800 محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة



الكهرباء: من حق كل مواطن تقديم تظلم لفحص غرامة محاضر سرقات التيار



التنمية المحلية: رفع إحداثيات المواقع المقترحة لمجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة"



التعليم توضح موعد عقد امتحانات الترم الثانى لطلاب الدمج والتربية الخاصة



التأمينات تصرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

