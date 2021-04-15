الكهرباء: من حق كل مواطن تقديم تظلم لفحص غرامة محاضر سرقات التيار

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن اى مواطن من حقه أن يتقدم بتظلم لإعادة فحص الغرامة التى تم تحديدها بناء على محضر سرقة التيار الكهربائي وذلك من قبل شركات توزيع الكهرباء او من خلال مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة او من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.



و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على تحرير محاضر سرقات التيار وفقا للقواعد التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن و الدولة ، لافتا إلى أن المحاضر لابد أن تتم بما يصب فى مصلحة المواطن و الدولة بلا زيادة أو نقصان.



وتتضمن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.



كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي ، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم ، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت ، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة ، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.