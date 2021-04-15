التنمية المحلية: رفع إحداثيات المواقع المقترحة لمجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، إحدى الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فى 51 مركز إدارى تضم حوالى 1400 قرية بـ 20 محافظة، الانتهاء من حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركز بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، فى تقرير حديث لها حول ما تم إنجازه فى البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن حصر المبانى الحكومية بالقرى يتضمن الحالة الإنشائية، وذلك بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى نفس المبنى والاستخدام فى أكثر من غرض.

وأكدت الوزارة أنه تجرى الآن أعمال الرفع المساحى ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية حيث تم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 45 مركز وجارى الانتهاء من رصد باقى المواقع المقترحة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد قيام الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركز إدارى ، وقد تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلى والمركزى ، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات ، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها ، والتشاور مع المواطنين.