التنمية المحلية: غلق 62 ألف و800 محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة

كتب على عبد الرحمن

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إجمالى عدد مخالفات المحال العامة منذ بداية تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات فى 1 ديسمبر الماضى وحتى أمس الأربعاء 14 أبريل الجارى، بلغ 62835 مخالفة.



وأوضح قاسم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم غلق 1793 مقهى، و21623 محلا، و5074 سوقا، و1000 مطعما، و7852 ورشة، و9355 أنشطة أخرى تتمثل فى سناتر دروس وسرادقات أفراح ومآتم، ليصبح الإجمالى 62835 مخالفة.



وتبدأ المحافظات السبت المقبل، 17 أبريل الجارى، تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بدلاً مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، والذي كان ينص علي بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021 ، في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ومواعيد فتح وغلق المحلات صيفا وفقا لقرار وزير التنمية المحلية كما يلى:



1- فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.



2- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



3- فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



4- تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.