اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. "التموين" تبدأ استلام القمح من المزارعين اليوم.. وسعر الأردب 725 جنيهًا

الخميس، 15 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. "التموين" تبدأ استلام القمح من المزارعين اليوم.. وسعر الأردب 725 جنيهًا قمح -أرشيفية
إعداد – أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.


التعليم تعلن ضوابط الاختبار التجريبى لطلاب الصف الثالث الثانوى.. صور

القومية للأنفاق: الشركات المصرية بدأت أعمال حفر وإنشاءات محطات مترو الهرم

أجواء حارة بكافة الأنحاء.. تعرف على حالة الطقس غداً رابع أيام رمضان

وزارة الصحة تعلن قواعد التسوق الآمن للوقاية من عدوى كورونا

التنمية المحلية: 200 مليار جنيه تكلفة أول مرحلة لمشروع تطوير القرى "حياة كريمة"

التعليم تعلن عقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية بالمدارس لاختبار الشبكات

"التموين" تبدأ استلام القمح من المزارعين اليوم.. وسعر الأردب 725 جنيهًا

مرصد الكهرباء: 25 ألفا و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

التعليم: 48 مدرسة يابانية حققت نجاحا خلال الـ4 سنوات الماضية وزيادة أعدادها

التنمية المحلية: رفع إحداثيات المواقع المقترحة لمجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة"

التأمينات تصرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

التنمية المحلية: حياة كريمة تستهدف تنفيذ 5026 مشروعا فى 51 مركزا بالمحافظات

التعليم: اليوم أخر موعد لتسجيل امتحان مايو للدبلومة الأمريكية باختبارات EST

القوى العاملة تعلن تعيين 603 شباب وإصدار 1824 شهادة مزاولة مهنة ببورسعيد


التعليم

الثانوية العامة

القومية للأنفاق

التأمينات

المعاشات

الصحة

كورونا

الكهرباء

التنمية المحلية

حياه كريمة

القوى العاملة

القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة