حصاد الوزارات.. "التموين" تبدأ استلام القمح من المزارعين اليوم.. وسعر الأردب 725 جنيهًا

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حصاد الوزارات.. "التموين" تبدأ استلام القمح من المزارعين اليوم.. وسعر الأردب 725 جنيهًاالخميس، 15 أبريل 2021 05:00 م
قمح -أرشيفية
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شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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