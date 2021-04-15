اليوم السابع
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التنمية المحلية: حياة كريمة تستهدف تنفيذ 5026 مشروعا فى 51 مركزا بالمحافظات

الخميس، 15 أبريل 2021 12:28 م
التنمية المحلية: حياة كريمة تستهدف تنفيذ 5026 مشروعا فى 51 مركزا بالمحافظات مبادرة حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، إحدى الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الانتهاء من رصد وحصر نحو 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الماضى، وهى المشروعات التى سيتم تنفيذها فى 51 مركز على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى المستهدف.
 
وأوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها، أنه تم رصد 798 مشروعا يجرى تنفيذها حالياً فى المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري.
 
كما تم رصد عدد كبير من المشروعات فى مرحلة التجهيز للتنفيذ وفق للخطط الموضوعة حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 4228 مشروعا فى قطاعات "الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل- إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن وإطفاء) .

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

التنيمة المحلية

تطوير القرى

تطوير الريف

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