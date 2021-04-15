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التعليم: 48 مدرسة يابانية حققت نجاحا خلال الـ4 سنوات الماضية وزيادة أعدادها

الخميس، 15 أبريل 2021 03:33 م
التعليم: 48 مدرسة يابانية حققت نجاحا خلال الـ4 سنوات الماضية وزيادة أعدادها طلاب المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان في 28 فبراير 2016 قد تم الإعلان عن شراكة بين البلدين فى مجال التعليم، الأمر الذى يؤدى لتحسين التعليم المصرى، جاء ذلك بعد إعجاب الرئيس بالمدارس اليابانية خاصة عنصر الانضباط المدرسى والأنشطة الطلابية.
 
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه في العام الدراسي 2018/2017، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تنفيذ تجربة المدارس المصرية اليابانية، ليصل عددهم إلي 48 مدرسة داخل 25 محافظة، في العام الدراسي المقبل 2021/2022، ومن المقرر أن يزيد عددها في السنوات المقبلة.
 
ويسعى نظام التعليم بالمدارس إلى تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمى في نظام التعليم الياباني التعليم الشامل للطفل، وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من "العقل والقيم والجسد"، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدني والصحي معًا.
 
وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، بداية من الخميس 8 أبريل 2021 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التا
وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوي أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.
 
 

التربية والتعليم

المدارس المصرية اليابانية

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