كيف تقدم شكوى للتموين والطب البيطرى بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة ، أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطرى و التموين ومباحث التموين والأحياء لشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان المعظم والتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم .



وخصصت المحافظة عدد من أرقام الهواتف بمديريتى التموبن والطب البيطري لتلقى شكاوى المواطنين بالقاهرة، نعرضها فى السطور التالية..





1- شكلت مديرية التموين بالقاهرة غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أى طارئ على التليفون رقم 23918968 ، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ) ، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون ( 0226840902 –0224823314 )





2- أعدت مديرية الطب البيطرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057 ، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.