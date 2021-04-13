اليوم السابع
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التموين تشكل غرف عمليات مركزية لمتابعة المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:43 ص
التموين تشكل غرف عمليات مركزية لمتابعة المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه مديري المديريات بأنشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات والأدارات النوعية لمتابعة عمل المخابز وإنتاج رغيف الخبز بصورة جيدة، ومنافذ صرف السلع التموينية في رمضان، كما وجه بتسيير حملات يومية لمتابعة الدعم الذي يصرف للمواطن سواء بالمخابز او منافذ صرف السلع التموينية او مستودعات الغاز.

 

هذا وقد بدأت المخابز اليوم العمل بالمواعيد الجديدة طبقا للقرار الوزاري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء وللتاسعة مساء للمستثناه منها.

وأعلنت وزارة التموين، أن مديري المديريات قاموا بتوجيه حملات على المخابز في المحافظات التابعة لهم للاطمئنان على جودة رغيف الخبز، وكذلك الالتزام بالمواعيد الجديد، لافتا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بعمل المخابز حتى الخامسة مساء حتى يستطيع المواطن الحصول على الخبز المدعم قبل الإفطار مباشرة.

وأكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً عمل المخابز وكذلك توافر السلع بمنافذ صرف السلع التموينية، ووجه رؤساء شركتي الجملة بضخ المزيد من السلع بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع بجودة عالية.
 


وزير التموين

المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة في رمضان

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