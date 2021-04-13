الناتو يؤكد دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويعرب عن قلقه من التصعيد الروسى

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أعرب حلف شمال الأطلسي "ناتو" عن دعمه الكامل لأوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وعن قلقه من عمليات التحشيد العسكري الروسية في وحول الأراضي الأوكرانية.

كما أعرب الحلف في بيان اليوم الثلاثاء، عن قلقه من خروقات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا ، داعيا موسكو إلى التعاطي بإيجابية مع جهود منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

وأشاد الحلف بضبط النفس الذى تبديه أوكرانيا في مواجهة ما وصفه بـ"الاستفزازات الروسية"، مجددا دعوته لروسيا بالالتزام بمقررات اتفاقات مينسك والكف عن دعم مسلحي شرق أوكرانيا وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن مقر الحلف في بروكسل شهد، في وقت سابق اليوم، اجتماعات اللجنة المشتركة بين الناتو وأوكرانيا، والتي ناقشت تطورات الموقف الأمني والعسكري الراهن في أوكرانيا، حيث أطلع ديميترو كيلوبا وزير خارجية أوكرانيا مسؤولي الحلف على تطورات الوضع الإقليمي والتهديدات المحدقة ببلاده.

وأكد الأمين العام للحلف جين ستولنينبرج أن حلفاء الناتو لم ولن يعترفوا بإجراءات الضم الروسي لإقليم "كاريما" الأوكراني، واعتبارها إجراءات لا تستند إلى شرعية أو قانون، كما أدان عمليات التحشيد العسكري التي تقوم بها روسيا في شبه الجزيرة.