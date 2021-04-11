حصاد الوزارات..الصحة: لم نرصد أى آثار جانبية خطيرة للقاحى استرازينكا وسينوفارم

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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