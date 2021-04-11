حصاد الوزارات..الصحة: لم نرصد أى آثار جانبية خطيرة للقاحى استرازينكا وسينوفارم

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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