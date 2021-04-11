اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: تخصيص 2.5 مليار جنيه لتطوير مؤسسات رعاية الأطفال

الأحد، 11 أبريل 2021 02:37 م
وزيرة التضامن: تخصيص 2.5 مليار جنيه لتطوير مؤسسات رعاية الأطفال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديه اهتمام كبير لرعاية الأطفال من خلال تطوير المؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لتطوير هذه المؤسسات بجانب أيضًا الاهتمام بمنظومة الرعاية البديلة من خلال إطلاق استراتيجية تستهدف تذليل كافة العقبات من أجل التوسع فى الرعاية البديلة.

 

وأضافت وزيرة التضامن، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية، بالشراكة مع اليونيسيف أن الدستور المصرى أكد على حق الطفل الذى لم يبلغ سن 18 عاما فى التعليم والتغذية والرعاية الصحية كما أن مصر من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقيات الدولية من أجل توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال لافتا إلى أن ما يقرب من 40% من سكان مصر أطفال فى أعمال أقل من 18 عاما بما يقارب 38 مليون طفل.

 

وأوضحت الوزيرة أنه بجانب تطبيق برنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج سيكون أيضًا هناك خدمات بمراكز الاستشارات الأسرية من أجل توفير أى استفسارات للأسر حديثة الأزواج بما ينعكس على الاهتمام برعاية الأطفال مؤكدة أن نظام الرعاية البديلة ومن يعملون بها لن يكونوا بعاد عن أى مسألة فى حالة التقصير تجاه هؤلاء الأطفال.


وزيرة التضامن

مؤسسات الرعاية للأطفال

استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفويض وزيرة التضامن فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الوزراء بتنظيم العمل الأهلى

الأحد، 11 أبريل 2021 01:56 م

وزيرة التضامن: نستهدف التوسع فى منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات

الأحد، 11 أبريل 2021 01:19 م

وزيرة التضامن: نعمل على دعم ومساندة كل الفئات المهشمة والأكثر احتياجا

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:42 م

وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر"

الجمعة، 09 أبريل 2021 09:02 م

وزيرة التضامن: 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة

الجمعة، 09 أبريل 2021 01:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة