وزيرة التضامن: تخصيص 2.5 مليار جنيه لتطوير مؤسسات رعاية الأطفال

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديه اهتمام كبير لرعاية الأطفال من خلال تطوير المؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لتطوير هذه المؤسسات بجانب أيضًا الاهتمام بمنظومة الرعاية البديلة من خلال إطلاق استراتيجية تستهدف تذليل كافة العقبات من أجل التوسع فى الرعاية البديلة.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية، بالشراكة مع اليونيسيف أن الدستور المصرى أكد على حق الطفل الذى لم يبلغ سن 18 عاما فى التعليم والتغذية والرعاية الصحية كما أن مصر من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقيات الدولية من أجل توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال لافتا إلى أن ما يقرب من 40% من سكان مصر أطفال فى أعمال أقل من 18 عاما بما يقارب 38 مليون طفل.

وأوضحت الوزيرة أنه بجانب تطبيق برنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج سيكون أيضًا هناك خدمات بمراكز الاستشارات الأسرية من أجل توفير أى استفسارات للأسر حديثة الأزواج بما ينعكس على الاهتمام برعاية الأطفال مؤكدة أن نظام الرعاية البديلة ومن يعملون بها لن يكونوا بعاد عن أى مسألة فى حالة التقصير تجاه هؤلاء الأطفال.