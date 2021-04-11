هيئة الدواء: نستهدف مراقبة الآثار العكسية للعقاقير لتحقيق الاستخدام الآمن

أعلن الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة نظمت ورشة عمل عن أساسيات اليقظة الصيدلية بحضور 53 من الصيادلة والتمريض، وأشارت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن الورشة تضمنت عقد محاضرة وتدريب على أساسيات اليقظة الصيدلية وأهميتها وكيفية الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالمستحضرات الصيدلية من أدوية ولقاحات ومستحضرات حيوية ومستلزمات طبية.

وأشادت الدكتورة شيرين عبد الجواد، بحسب بيان اليوم، بالتفاعل القوى المتدربين واستيعابهم لأهمية تطبيق أسس اليقظة الصيدلية فى مراكز الرعاية الصحية المختلفة التابعين لها، مما يساهم فى حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج وضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

وفى سياق متصل؛ تم التنسيق مع قيادات التفتيش الصيدلى والصيادلة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتم عقد برنامجا تدريبيا على مدار أربعة أيام " عبر إحدى المنصات الإلكترونية "، موجها إلى 60 صيدليا من مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، وقد شمل البرنامج توضيحا لآليات نظام الإبلاغ عن الآثار العكسية فى مصر، والتأكيد على الدور المحورى للصيدلى فى رفع درجة الوعى فيما يخص مأمونية المستحضرات الصيدلية والحيوية والمستلزمات الطبية وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية لدى الأطقم الطبية والمرضى على حد سواء، ومراقبة الاستخدام الآمن للدواء.

وتتمثل اليقظة الصيدلية فى القيام بمراجعة الأدوية بعد تداولها فى السوق، وتقديم تقرير دورى فى حال حدوث أى ضرر جانبى غير متعارف عليه ينتج عن تناول أى دواء، ويشمل نطاق عمل إدارة اليقظة كل من "الأدوية البشرية والمستحضرات الحيوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية والمطهرات والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية".

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء على تعميق أواصر التعاون مع المؤسسات الحكومية العاملة فى القطاع الصحي، وتنفيذ برامج تدريبية طموحة تساهم فى نشر الوعى عن اليقظة الصيدلية وثقافة الإبلاغ عن الآثار الجانبية، وتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التى تساهم فى حصول المواطن المصرى على دواء آمن وفعال.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية قد استحدثت نظاماً جديداً للإبلاغ عن الاثار الجانبية للأدوية من خلال موقعها الإلكترونى .