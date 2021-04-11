وزيرة التضامن تطلق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال وتؤكد: 11 ألف أسرة كافلة

كتب ــ مدحت وهبة

أطلقت الدكتورة نيفين القبج وزيرة التضامن الاجتماعى الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية، بالشراكة مع اليونيسيف، بشأن توفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال فى وجود أسر توفر لهم الرعاية الاجتماعية والصحية، وكافة أوجه الدعم تحت رعاية ودعم من وزارة التضامن وبالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية والمجتمع المدنى.

وأكدت الوزيرة التضامن على التوسع فى الرعاية البديلة للأطفال، حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى العاطفية والصحية والنفسية واتخذت الوزارة نحو تحقيق هذا الهدف عددا من آليات العمل من تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام بجانب تعديل قانون الطفل، بحيث يسمح بتسليم الأطفال للأسر البديلة مع العمل على تذليل العقبات التى واجهتها إعمالا لصحيح حكم القانون، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال، كما قامت اللجنة بإعداد مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون الطفل تم بموجب التعديل اقتراح نص لإنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تشكل من كفاءات وخبراء فى هذا المجال يكون من ضمن أغراضها تطوير نظام الأسر البديلة.

أكدت القباج، أن منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال لأن الأسرة هى المكان الطبيعى لنشأة الطفل، مشيرة إلى أن عدد الأسر الكافلة قارب 11 ألفا و200 أسرة كما يوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل.