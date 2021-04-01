مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" بدعوى الاحتفال بـ"عيد الفصح"

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، بدعوى الاحتفال بـ"عيد الفصح".



وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى، بحسب "واس" فراس الدبس في بيان : إن 535 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، بالتزامن مع اليوم الخامس من احتفالات المستوطنين فيما يسمى "عيد الفصح" .



وفي نفس السياق، ضيقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي المقدسيين في منطقة باب الأسباط ونصبت حاجزاً في المكان.