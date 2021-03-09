ضبط 12 توك توك مخالف لخطوط السير ومصادرة 8 شيش بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية وتطبيق القانون على المخالفين، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق التزام المواطنين والمترددين على المواقف الرئيسية بارتداء الكمامة الواقية والتأكد من التزام أصحاب المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقالت المحافظة فى بيان، إنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ورئاسة حى أول وثان الزقازيق والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة وأسفرت الحملة على التحفظ على 12 توك توك مخالف لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة المركز حملة على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن التحفظ على 8 شيش داخل مقهى مخالف بقريه شرويدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.