سكاى نيوز: بابا الفاتيكان ينهى زيارته التاريخية إلى العراق

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ينهي اليوم 3 أيام من زيارته التاريخية إلى العراق.

وذكرت قناة سكاى نيوز، إن بابا الفاتيكان قبل وصوله إلى أربيل، البابا زار الموصل وقرقوش اللتين عانتا من انتهاكات داعش على مدار ثلاث سنوات.

وقال البابا فرنسيس: نؤكد قناعتنا بأن الأخوّة أقوى من صوت الكراهية والعنف.

وأوضحت قناة سكاى نيوز، أن أكثر من 10 آلاف يشاركون في قدّاس أربيل، حيث أربيل ستشكل آخر محطة في زيارة البابا التاريخية

وفى وقت سابق وصل قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل.

وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية، إن "قداسة البابا وصل اليوم الأحد إلى محافظة أربيل وسيقيم قداسا كبيرا في ملعب فرانسو حريري بحضور عدد كبير من المواطنين".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن البابا فرنسيس سيعقد قداسا كبيرا في أربيل، لافتا إلي أن جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عال وحسب التوقيتات المقررة له".