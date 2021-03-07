تسمم 7 من بينهم 4 أطفال تناولوا غذاء فاسد بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 7 أشخاص، من بينهم 4 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعاما منزليا فاسد عبارة عن "رايب منزلى"، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى البلينا المركزى، وتم وضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة بقسم الاستقبال ومازالت أعمال المتابعة للحالات المصابة مستمرة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا وتم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان ، رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى ، وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بوصول مسن 65 سنة وربة منزل 37 سنة وفتاة 25 وأربعة أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 15 و9 وسنة واحدة إلى مستشفى البلينا المركزى مصابين بحالة إعياء ومغص بالبطن، وحالتهم العامة غير مستقرة، وذلك على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسد عبارة عن "وجبة رايب" منزل.

وبسؤال الأول والثانى والثالثة، أكدوا إصابتهم عقب تناولهم الوجبة المذكورة ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.