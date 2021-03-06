حصاد الوزارات..4307 فرص عمل برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه تنفيذا لمبادرة حياة كريمة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات..4307 فرص عمل برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه تنفيذا لمبادرة حياة كريمةالسبت، 06 مارس 2021 05:02 م
التقديم على فرص عمل
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