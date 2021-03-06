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حصاد الوزارات..4307 فرص عمل برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه تنفيذا لمبادرة حياة كريمة

السبت، 06 مارس 2021 05:02 م
حصاد الوزارات..4307 فرص عمل برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التقديم على فرص عمل
كتبت آية دعبس

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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