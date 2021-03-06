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حادث الكريمات .. خروج حالتين للتعافى من مستشفى بنى سويف التخصصى

السبت، 06 مارس 2021 01:21 م
حادث الكريمات .. خروج حالتين للتعافى من مستشفى بنى سويف التخصصى حادث الكريمات - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن مستشفى بنى سويف التخصصى برئاسة الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، خروج حالتين عقب تماثلهم للشفاء داخل المستشفى إثر إصابتهم فى حادث الصحراوى الشرقى .

وقال الدكتور صلاح عمر جودة فى بيان له، إن الحالتين هما عبدالمبدى محروس عبدالرحيم 22 سنة مقيم قرية بنى محمد محافظة أسيوط، والمصاب بكسر أسفل العضد الأيمن، مشيرا إلى أنه تم إجراء أشعة سونار على البطن وأشعة عادية على الصدر والعضد الأيمن وتم عمل جبيرة فوق الكوع الأيمن وتم خروجه من المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى، أنه تم خروج أحمد محمد عويس 26 سنة، مقيم قرية طنسا بنى مالو محافظة بنى سويف والمصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، مشيرا إلى أنه تم إجراء أشعة سونار على البطن وأشعة عادية على الصدر وتم خروجه بالمستشفى.

ولقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من نفق الزعفرانة بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة فى نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.


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