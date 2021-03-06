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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: درجات امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية لن تُضاف للمجموع

السبت، 06 مارس 2021 12:28 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: درجات امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية لن تُضاف للمجموع امتحانات الإعدادية
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم: درجات امتحان الترم الأول لن تضاف بالمجموع الكلى لطلاب الشهادة الإعدادية

القمامة تشوه ترعة سقارة بعد تبطينها..والرى تزيلها وتناشد الأهالى الحفاظ عليها

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالعاصمة 24 درجة

الحكومة: لا صحة لبيع مياه الرى للمزارعين بمشروع قانون الموارد المائية الجديد

الصحة: تطعيم 1141 مواطنا من الفئات المستحقة بلقاح كورونا فى اليوم الأول.. صور

السكة الحديد تستبدل عربات قطارين بخط الصعيد بـ"الروسية الجديدة" بدءا من الغد

التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن زيت صويا خام مستورد

الزراعة توافق على تصدير 20 ألف كتكوت لغانا و6 ملايين بيضة إلى ليبيا

التأمينات تستأنف صرف معاشات مارس الأحد المقبل

بدء رقمنة 130 خدمة للزراعة وإطلاق 20 أخرى بمنصة مصر الرقمية فى يوليو

الرى تطور آلية جديدة لمراقبة رطوبة التربة وتشغيل الماكينة بـ "الموبايل"

 


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