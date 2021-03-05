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التعليم: درجات امتحان الترم الأول لن تضاف بالمجموع الكلى لطلاب الشهادة الإعدادية

الجمعة، 05 مارس 2021 05:46 م
التعليم: درجات امتحان الترم الأول لن تضاف بالمجموع الكلى لطلاب الشهادة الإعدادية امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية كالتالى:

• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميليوُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أن ما يتردد بشأن اعتبار امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب مضافا للمجموع الكلى غير صحيح وان الطالب يحاسب فقط على مجموع الترم الثانى ويكون من 280 درجة.
 


درجة امتحان الترم الاول

درجات امتحان الشهادة الاعدادية

درجات الشهادة الإعدادية

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