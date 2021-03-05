السكة الحديد تستبدل عربات قطارين بخط الصعيد بـ"الروسية الجديدة" بدءا من الغد

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد استبدال عربات القطارين رقمى 776/777 القاهرة / سوهاج والعكس بعربات روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية "عادية" بدلاً من عربات الدرجة الثانية العادية، بدءا من غدا السبت.



وأكدت هيئة السكة الحديد، أن كل قطار يتكون من 12 عربة، ويقوم القطار رقم 776 من محطة القاهرة الساعة 4.30 صباحاً ليصل سوهاج الساعة 1.10 ظهراً، فى حين يقوم القطار رقم 777 من محطة سوهاج الساعة 4.00 عصراً يصل القاهرة الساعة 1.10 صباح اليوم التالى.



كما قررت هيئة السكة الحديد استبدال عربات بعض قطارات خط أبو قير بالإسكندرية بعربات محسنة بدلا من العربات العادية على أن يكون بنفس التركيب اعتبارا من اليوم الجمعة.



واستقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 260 عربة روسية جديدة ضمن صفقة 1300 عربة التى تعاقدت الهيئة عليها مع التحالف المجرى الروسى ممثل فى شركة ترانس ماش هولدنج.



وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.



وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.