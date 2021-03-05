القمامة تشوه ترعة سقارة بعد تبطينها..والرى تزيلها وتناشد الأهالى الحفاظ عليها

كتبت أسماء نصار

تعرضت ترعة سقارة البحرية بالجيزة، التى تم الانتهاء من تبطينها مؤخرا لتكدس كميات كبيرة من القمامة بها، وفور انتشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعى تم توجيه حفارات وقلابات الإدارة العامة لري الجيزة لإزالة المخالفات وتطهيرها.

وناشدت وزارة الموارد المائية والرى الأهالي بعدم إلقاء القمامة في الترع حتى لا تتسبب نواتج القمامة في انسداد المجرى المائى وإعاقة حركة سير المياه فضلا عن تولثها بنواتج القمامة.

وقال المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى أن المشروع القومي لتبطين و تأهيل الترع هو أحد مشروعات مباردة حياة كريمة لدعم القرية المصرية وتطويرها، وتبلغ تكلفته 18 مليار جنيه، واحد أهدافه استعادة جمال الريف المصري والمحافظة على الترع بعد تبطينها مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.

أشار إلى أنه سوف يتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة من أجل إنفاذ القانون بتوقيع عقوبة إلقاء القمامة في الترع وتصل فيها الغرامة الى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة.

الجدير بالذكر أن الحكومة تعمل على توعية المواطنين فى القري للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ مشروع تأهيل الترع ، بمشاركة الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات المشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.