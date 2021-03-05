تعرف على نظام غذائى لمدة 7 أيام لفقدان الوزن بشكل صحى

كتبت هند عادل

إنقاص الوزن مهم جدًا، إذا كنت تريد أن تعيش حياة صحية ولياقة يجب أن تركز على نظامك الغذائي لتحسين وزنك ومواصلة الحركة، و إليك خطة نظام غذائي لمدة 7 أيام يمكنك اتباعها لفقدان الوزن بسرعة في غضون أسبوع.

ووفقا لتقرير لموقع time now news لا يمكن للنظام الغذائي وحده أن يصنع العجائب لجسمك ، بل عليك أيضًا أن تستمر في ممارسة الرياضة أو ممارسة نوع من النشاط البدني للتخلص من الكيلوجرامات الزائد أولاً ، يجب أن تتوقف عن الشعور بالخمول لأن الكسل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط.

خطة النظام الغذائي لانقاص الوزن في غضون أسبوع:





في الصباح الباكر ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ والليمون مضافًا إليه.

منتصف الوجبات الخفيفة وعاء من الفاكهة وعاء مليء بالخضار المسلوقة

الفطار يحتوى على لبن رائب وخضار.

الغداء يحتوى على شوربة خضار، بقوليات ، خضراوات ورقية.

العشاء يحتوى على المكسرات والفواكه والحليب.

فوائد خطة النظام الغذائي لخسارة الوزن لمدة 7 أيام:





يحسن بشرتك وشعرك يجعل بشرتك وشعرك يبدوان منتعشين ونظيفين بشكل طبيعي.

تفرز هرمونات السعادة وتعزز مزاجك.

يساعد في عملية الهضم ويحسن صحة أمعائك كما أنه يساعد في التخلص من الإمساك.

يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك ويقوي جسمك ليكون قادرًا على محاربة الأمراض والالتهابات.

يزيل السموم من جسمك ويطرد جميع السموم الزائدة.

نصائح يجب اتباعها عندما تكون على نظام غذائي لخسارة الوزن لمدة 7 أيام:





يجب أن تستمر في شرب الماء بين الحين والآخر بين وجباتك حتى تحافظ على رطوبتك طوال اليوم ولا تشعر بالجوع الشديد يفضل الماء المغلي أو الفاتر في هذا النظام الغذائي.

اتبع الخطة بدقة ، لكن خذ قسطًا من الراحة إذا طلب جسمك ذلك يمكنك اختيار اليوم كيوم غش وتناول ما تريده لإشباع رغباتك وإشباع جوعك.

إذا اتبعت هذا النظام الغذائي وممارسة الرياضة في الوقت المحدد ولكنك لم تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فلن تكون خطة نظامك الغذائي مفيدة يجب أن تنام 8 ساعات على الأقل يوميًا.