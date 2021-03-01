اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 03:36 ص
خالد صلاح
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المكملات الغذائية لفقدان الوزن: الألياف تتفوق على الخضراوات والفواكه والأسماك

الإثنين، 01 مارس 2021 03:00 ص
المكملات الغذائية لفقدان الوزن: الألياف تتفوق على الخضراوات والفواكه والأسماك الألياف تساعد كمكمل غذائى لفقدان الوزن
كتبت مروة هريدى

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يتطلب فقدان الوزن تناول كميات أقل من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والاتجاه لتناول الأطعمة الصحية ذات العناصر الغذائية الأساسية، مع الحرص على ممارسة تمارين رياضية مثل المشى أو الجرى، وتُقدم المكملات الغذائية التى تساعدك على إنقاص الوزن مجموعة متنوعة من المنتجات الواعدة يمكنك اختيار المكملات المدعومة بالعلم وذات فائدة للجسم من أجل تسريع عملية فقدان الوزن.

تشير إحدى الدراسات نُشرت بمجلة "Annals of Internal Medicine" الطبية، إلى أن تناول 30 جرامًا فقط من الألياف يوميًا يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم وتحسين استجابة جسمك للأنسولين بنفس فعالية نظام غذائى أكثر تعقيدًا، حيث أن الألياف عبارة عن كربوهيدرات تتوافر فى الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، على عكس الكربوهيدرات الأخرى التي لا يهضمها الجسم بسهولة، حيث يتم مرور وهضم الألياف بسرعة دون أن تتسبب فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

 

فقدان الوزن

 

من جانبهم، أجرى مجموعة من الباحثين من كلية الطب بجامعة "ماساتشوستس" الأمريكية دراسة قائمة على المقارنة بين فعالية نظامين غذائيين بمساعدة 240 متطوعًا، حيث قام نصفهم باتباع النظام الغذائى لجمعية القلب الأمريكية للوقاية من أمراض القلب القائم على تناول المزيد من الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالألياف والأسماك والبروتينات الخالية من الدهون مع تقليل الملح والسكر والدهون والكحول، بينما اتبع النصف الآخر نظامًا غذائيًا هدفه الوحيد هو تناول 30 جرامًا أو أكثر من الألياف يوميًا.

ولم تتلق أيًا من المجموعتين نصيحة أو توصيات لممارسة الرياضة، وكان هؤلاء الأشخاص يُعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكر والكولسترول وزيادة فى الوزن، حيث كان لتناول الألياف أكثر فعالية للتحكم فى الوزن والوقاية من مرض السكر من النوع 2 وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.


فوائد الالياف

فوائد الأطعمة الغنية بالالياف

علاقة الالياف بانقاص الوزن

علاقة الالياف بالوقاية من السكر

الالياف والوقاية من امراض القلب

فوائد الالياف فى انقاص الوزن

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