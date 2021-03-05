أسعار العملات اليوم الجمعة 5-3-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 5-3-2021، أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك نظرا للعطلة الأسبوعية، وسجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل 21.73 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

كما استقر سعر الدولار ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.78 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.73 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.85 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.