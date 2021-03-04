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أسعار العملات اليوم الخميس 4-3-2021 بالبنوك المصرية

الخميس، 04 مارس 2021 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الخميس 4-3-2021 بالبنوك المصرية عملات
كتبت : سماح حمدى

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شهدت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 4-3-2021، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس الأربعاء، حيث انخفض سعر الدولار لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو لـ 18.81 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

وجرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري وتمسكت العملة الأمريكية أيضا بمكاسبها أمام أغلب العملات مع شيوع أجواء من الهدوء مجددا في أسواق الخزانة مما عزز المعنويات.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.81 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.74 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.79 جنيه للشراء، 22.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل  48.85 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.89 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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