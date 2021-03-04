سعر الريال السعودى اليوم الخميس.. يسجل 4.12 جنيه بالبنك الأهلى

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك تباينا ملحوظا، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك "مصرف أبوظبى الإسلامى" لـ 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار الأسترالي، التي يعتبر مؤشرا على النمو العالمي بسبب ارتباطه الوثيق بالسلع الأولية، مسجلا 0.7799 دولار أمريكي متعافيا من خسائر سجلها في وقت سابق، كما ارتفع قليلا الدولار النيوزيلندي الذي يرتبط أيضا بالسلع الأولية. وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 1.49 %إلى 49647 دولارا.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.12 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه. 4.12 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.12 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء. 4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.10 جنيه للشراء. 4.10 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.