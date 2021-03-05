سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 بالبنوك أمام الجنيه

كتبت ريهام الباشا

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ارتفع الدولار إلى 107.09 ين أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي. وسجل الدولار 0.9191 فرنك سويسري قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3955 دولار بينما جرى تداول اليورو عند 1.2057 دولار معوضا خسارة 0.24 بالمئة تكبدها في الجلسة السابقة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.