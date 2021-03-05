أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الكيلو يتراوح بين 25-28 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الدواجن ، اليوم الجمعة 5-3-2021، وفقاً للأسعار الرسمية المعلنة في محلات الدواجن والمجازر الرسمية، ويتراوح سعر كيلو الدواجن للمستهلك بين 25-28- جنيهًا، والدواجن البلدي بين 33-36 جنيها للكيلو، فيما تتراوح أسعار الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيهًا للكيلو، وتتراوح سعر كرتونة البيض بين 39-42 جنيهًا، وأسعار كرتونة البيض البلدي للمستهلك بين 44-47 جنيهًا.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن عن تراجع أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة خلال شهر فبراير الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب تقريرغرفة عمليات الاتحاد لمراقبة متغيرات الأسواق والذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال العربي، إن اتحاد الغرف التجارية يقوم برصد كافة المتغيرات في حركة التجارة الداخلية من حيث توافر أو نقص السلع أوحدوث أي تغير في معدلات الأسعار تأثرا بنقص أو وفرة المعروض أو تغير الأسعار في الأسواق العالمية وتوقع المتغيرات التي قد تحدث في الأسواق المحلية كنتيجة لذلك .