انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل من 25-28 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-3-2021 انخفاضاً فى الهايبر ماركت والمحلات المختلفة وسجل سعر الكيلو بين 25-28- جنيها للكيلو مقابل من 26-29 جنيها للدواجن بالمزارع، وسجلت الدواجن البلدى بين 33-36 جنيها للكيلو، الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

واستقر كرتونة البيض للمستهلك ليتراوح بين 39-42 جنيها، وكرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة.

وكان عدد من الأطباء البيطريين ، أكدوا أنه يُفضل تجنب تناول الدواجن بعد حقنها بالأدوية أو المضادات الحيوية التى يتم الحقن بها خلال فترة وجودها فى المزارع، لتفادى الإضرار بالصحة، والتى تظهر فى صورة تكوين الأجسام لمقاومة ضد المضادات الحيوية، والتى تمنع استجابة الجسم لها فى حال مرضه.

وقالت الدكتورة الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، إن الأدوية المُستخدمة لعلاج الحيوانات والطيور قبل الذبح تؤثر على اللحوم وعلى الإنسان وقت تناولها، موضحة أن كل دواء له فترة سحب خاصة به من جسم الحيوان، وتتراوح من 15 إلى 30 يوما أى بعد العلاج بشهر، إلا فى حالات الذبح الاضطرارى لظروف ما، لافتة إلى أن المتبقيات الداوئية لها تأثيرات سلبية على الجسم وقد لا تظهر فى وقتها مباشرة، بل تظهر بعد فترة، مؤكدة أن الأطباء البيطريين المُشرفين على مزارع الدواجن، يمنحوا تصاريح ذبح الطيور بعد الحصول على عينات من الفراخ من الفم والبراز لتحليلها والتأكد من خلو الدواجن من الأمراض والإنفلونزا.