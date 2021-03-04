أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل بين 25-28 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في محلات الدواجن والمجازر الرسمية.

وقال مصطفى الفيومي إن الدواجن ستشهد إقبالا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح بين 25-28- جنيها، وأضاف أن الدواجن البلدى سجلت 33-36 جنيها للكيلو.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدواجن المجمدة متاحة في منافذ التوزيع وأسعار تتراوح بين 33-36 جنيها الكيلو، مشيرا إلى أن أسعار البيض الأبيض المزارع تتراوح بين 39-42 جنيها للكرتونة، و سعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها .