اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل بين 25-28 جنيها

الخميس، 04 مارس 2021 10:46 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل بين 25-28 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في محلات الدواجن والمجازر الرسمية. 
 
وقال مصطفى الفيومي إن الدواجن ستشهد إقبالا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح بين 25-28- جنيها، وأضاف أن الدواجن البلدى سجلت 33-36 جنيها للكيلو. 
 
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدواجن المجمدة متاحة في منافذ التوزيع  وأسعار تتراوح بين  33-36 جنيها الكيلو، مشيرا إلى أن أسعار البيض الأبيض المزارع تتراوح بين 39-42 جنيها للكرتونة، و سعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها . 
 

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