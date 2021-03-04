شركات تبحث إمكانية جرعة ثالثة للقاحات كورونا فى مواجهة السلالات الجديدة؟

كتب - محمود جلال

بينما ينخرط المجتمع العالمي في حملات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا، تبلغ العديد من دول العالم عن ظهور سلالات جديدة من الفيروس القاتل. مما أثار قلق العلماء لأنهم لا يستطيعون تحديد مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد المتغيرات الأحدث لـ فيروس كورونا، مما دعا الشركات المطورة للقاحات إلى البحث عن جرعة ثالثة وفقا لما نشرموقع thehealthsite.



لقاح كورونا للمتغيرات: فايزر ، موديرنا تختبر جرعة "معززة" ثالثة من أجل الفعالية

أوضح التقرير أن العديد من مصنعي اللقاحات يحاولون عدم ترك الأمور للصدفة، بعدما رأى العديد من الخبراء أن اللقاحات الحالية التي يتم إعطاؤها للجماهير من غير المرجح أن توفر حماية بنسبة 100 % ضد السلالات الجديدة الأشد فتكا، لذلك، في ضوء هذه الخلفية، من المشجع ملاحظة أنه في محاولة لضمان فعالية لقاحات فيروس كورونا الخاصة بهم ضد المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا الجديد، تختبر كل من شركتى فايزر ومودرنا جرعة معززة ثالثة للوقاية من السلالات الجديدة لكورونا.

ومن المقرر أن تزيد هذه الجرعة المنشطة من الحماية التي توفرها اللقاحات ضد المتغيرات الجديدة وفقًا للباحثين، فإن أى جرعة معززة مهمة جدًا لفهم سلامة المناعة الممنوحة ضد السلالات المنتشرة.

أعلنت شركتا فايزر-بيونتك أنهما تدرسان جرعة تقوية ثالثة لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح منذ أكثر من ستة أشهر. وذكرت الشركة أن المتغيرات الناشئة والمستقبلية للفيروس المسبب لـ فيروس كورونا كانت سبب الدراسة، اعترفت الشركة أيضًا بأنها تستكشف إمكانية تطوير لقاح جديد متغير محدد يستهدف البديل الجنوب أفريقي شديد العدوى" B.1.351 ".