وصول جثة رابع ضحايا "لنش بورسعيد" الغارق إلى مشرحة الزهور

وصلت جثة "محمود .ا.ح"، رابع ضحايا "اللنش" الغارق منذ أكثر من شهر بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إلى مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، لوضعها تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، وذلك عقب العثور عليها على أحد الشواطئ والتأكد من هويتها.

كانت جهود فرق الإنقاذ نجحت، في انتشال جثة محمد .ا.م.ا، 37 عامًا، وعُثر على جثة "ماهر .ج.خ.ع"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، وجثة "صلاح .خ.ر" على أحد الشواطئ، قبل أن يعثر على جثة "محمود .ا.ح"، ومازالت الجهود مستمرة للعثور على جثة "رجب صبح"، قائد اللنش.

يذكر أن "لنش إبراهيم رجب"، قد خرج مساء الثلاثاء 16 فبراير 2021، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة خدمات بحرية، وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه 5 أشخاص، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق.