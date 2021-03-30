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48 عاما بين العبور والتعويم.. فرحة واحدة لجندى وعامل على ضفاف قناة السويس

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:57 م
48 عاما بين العبور والتعويم.. فرحة واحدة لجندى وعامل على ضفاف قناة السويس أحد عمال كراكات هيئة قناة السويس
كتب محمد رضا

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48 عامًا تفصل بين مشهدين متشابهين لكن فى ظروف مختلفة، هذا ما عكسته صور متداولة جمعت بين احتفال أحد عمال الكراكة مشهور، ممن شاركوا فى تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، وجندى مصرى يحتفل بعبور قناة السويس أثناء حرب 6 أكتوبر العظيمة.

 

ومشهد أحد عمال الكراكة مشهور وهو يرفع يده مبتسمًا للاحتفال بإتمام المهمة الشاقة برفقة زملائه لتعويم السفينة الجانحة من أجل إعادة الملاحة مرة أخرى فى مجرى قناة السويس، أعاد للأذهان نفس الصورة التى شهدها نفس الموقع على ضفاف القناة عندما احتفل جندى مصرى بالعبور خلال حرب أكتوبر 1973، حيث رفع الجندى يده حاملًا سلاحه للاحتفال بالنصر العسكرى.

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ولتخليد هذا التشابه، دمج المغردون على مواقع التواصل الاجتماعى، الصورتين التى تجمع عامل قناة السويس، والجندى، للتأكيد على صلابة وقوة المصريين فى جميع الأزمات وقدرتهم على النجاح بالعزيمة والإصرار، ورغم مرور قرابة نصف قرن، إلا أن المكان ذاته - وهو ضفاف قناة السويس - كان شاهدًا على لحظات الفرحة والنصر ذاتها.

 

ويشار إلى أنه فى إطار احتفالات العاملين فى قناة السويس بنجاح تعويم السفينة الجانحة، أمس الاثنين، كانت الفرحة الهيسترية سيطرت على عمال الكراكات والقاطرات التابعة للهيئة، وحينها انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل الاجتماعى، توثق احتفالات عمال الكراكات والقاطرات.

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وظهر مجموعة من العمال والفنيين فى أحد الفيديوهات على ظهر الكراكة مشهور، وهم يحتفلون بتحرك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، فى مجرى قناة السويس أثناء توجهها إلى منطقة البحيرات، وردد العمال هتافات "مشهور.. مشهور.. رقم 1"، وذلك فى إشارة إلى الكراكة مشهور، التى يعملون على متنها.

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حرب 6 أكتوبر

اليوم السابع بلس

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