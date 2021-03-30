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الرئيس السيسى: أضم صوتى لمقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:26 م
الرئيس السيسى: أضم صوتى لمقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ردا على سؤال حول اقتراح ترشيح هيئة قناة السويس لنيل جائزة نوبل للاقتصاد:" أضم صوتى لمقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد وسنكون سعداء إذا منح هذا المرفق العظيم تلك الجائزة".

 

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: إذا كنا بنتكلم على هيئة اقتصادية لها تأثير كبير جدا على التجارة العالمية، أتصور أن الحدث اللى تم خلال الستة أيام اللى فاتوا أكد إن الهيئة تستحق الجائزة دى.. هنبقى سعداء إنهم يدوا الجائزة لهذا المرفق العظيم".

 


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