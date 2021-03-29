اليوم السابع
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جامعة عين شمس تعلن تطعيم 2616 من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا

الإثنين، 29 مارس 2021 12:47 م
جامعة عين شمس تعلن تطعيم 2616 من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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واصلت جامعة عين شمس، حملات التطعيم ضد فيروس كورونا،  التى بدأت منذ التاسع من فبراير الماضى بلقاحى استرازنكا وسينوفارم ما بين جرعة أولى وثانية.
 
يأتى ذلك انطلاقا من حرص جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة فى الحفاظ على أعضائها، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير وحدة مكافحة العدوي.
 
وتتولى إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات التطعيم وقد تم البدء بتطعيم الأطباء وأطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع حالات كوفيد 19 بمستشفيات العزل (العبور- الميدانى - المسنين) فى المرحلة الأولى، كما تم تطعيم الاطقم الطبية (بالطوارئ والرعايات المركزة باطنة وجراحة والأطفال) فى المرحلة الثانية، وامتدت عمليات التطعيم لتشمل جميع المستشفيات فى المرحلة الثالثة (الباطنة- الاطفال- الجراحة- النساء _ القلب - المراكز والوحدات المختلفة) مستشفى عين شمس التخصصى.
 
وانطلقت حملة التطعيمات لتشمل أساتذة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز  بالاضافة  لعمداء ووكلاء الكليات، و الأساتذة المتفرغين واعطاء الأولوية للأكبر سنا، وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب فى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19.
 
 
وأوضحت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات ومدير ادارة مكافحة العدوى ان اجمالى عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 حتى الآن يبلغ 2616 ، منهم 1784 أطباء واعضاء هيئة التدريس ، 131 بكلية طب الأسنان ، 28 بكلية الصيدلة ،321 من أطباء الإمتياز، 99 بكلية التمريض بالاضافة إلى عدد من الفئات الاخري بلغ عددهم 253 فردا، وجارى استكمال التطعيمات.

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التطعيم بلقاح كورونا

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