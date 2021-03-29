الصحة: وفد صينى لمعاينة خطوط إنتاج "فاكسيرا" لتصنيع لقاح كورونا بمصر

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيأتى وفد من الخبراء الصينين إلى مصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الصين سترسل لمصر دفعة جديدة من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار التعاون بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد شهدت فى الأسابيع الماضية مراسم توقيع استلام 600 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، والتى وصلت على دفعتين إلى مطار القاهرة الدولي هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية.